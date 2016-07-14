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В Измалковском районе Липецкой области из-за сильного ветра сорвало крепёж и улетела теплица

Автор:
pivovar48
Дата публикации:
13:28
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В Измалковском районе Липецкой области из-за сильного ветра сорвало крепёж и улетела теплица, проломив забор.

  • 8
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