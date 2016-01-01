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Сильный дождь идет в столице

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:38
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Сильный дождь идет в столице. Непогода осложнила дорожную ситуацию в городе. Пробки достигли 8 баллов.

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