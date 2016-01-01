Спасатели перевозят людей на лодках у места перелива реки через дорогу в Приморском крае

Автор: newlex Дата публикации: 11:36

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В результате выпадения осадков на территории Уссурийского городского округа произошел подъем уровня реки Кроуновка, в результате чего на автодороге местного значения №336, соединяющая село Кроуновка с селом Корсаковка и дальше с городом Уссурийском подтоплена дорога через реку Кроуновка, протяженностью 10 м, глубина 40 см. Наблюдается спад уровня воды.