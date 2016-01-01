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Спасатели перевозят людей на лодках у места перелива реки через дорогу в Приморском крае

Автор:
newlex
Дата публикации:
11:36
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В результате выпадения осадков на территории Уссурийского городского округа произошел подъем уровня реки Кроуновка, в результате чего на автодороге местного значения №336, соединяющая село Кроуновка с селом Корсаковка и дальше с городом Уссурийском подтоплена дорога через реку Кроуновка, протяженностью 10 м, глубина 40 см. Наблюдается спад уровня воды.

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