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Трамвай сбил пешехода во Владикавказе

Автор:
Заур Джанаев
Дата публикации:
12:50
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В городе Владикавказ, на пересечении улиц Кирова и Маркуса трамвай совершил наезд на пешехода. Пострадавшему оказывают помощь.

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