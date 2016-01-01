Трамвай сбил пешехода во Владикавказе

Автор: Заур Джанаев Дата публикации: 12:50

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В городе Владикавказ, на пересечении улиц Кирова и Маркуса трамвай совершил наезд на пешехода. Пострадавшему оказывают помощь.