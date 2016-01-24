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Заморозки в Шатурском районе Московской области (15.05.17.)

Автор:
m777m12
Дата публикации:
13:30
  • 6
  • 0

Утренние заморозки в Шатурском районе Московской области.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

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