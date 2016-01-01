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Автомобиль с украинскими номерами попал в ДТП на северо-востоке Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:28
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Небольшое ДТП произошло на перекрестке проезда Нанцена и проезда Серебрякова в СВАО.

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