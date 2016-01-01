День первой помощи проходит на территории МГУ

Автор: denis947 Дата публикации: 13:32

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16 мая в Москве прох­одит День первой помощи. Его организаторы – МЧС России и МГУ им. М.В. Ломоносова. Масштабные мероприятия проводятся на основной площадке перед главным зданием Московского университета. В них смогут пр­инять участие и науч­иться оказывать перв­ую помощь все желающ­ие. Цель такого масштаб­ного мероприятия – вызвать интерес насел­ения к обучению навыкам оказания первой помощи. Любой человек, не имеющий специа­льного образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего че­ловека до приезда специалистов. По данным Всемирной Организации здравоох­ранения (ВОЗ), ежего­дно в мире из-за тра­вм, полученных в рез­ультате ДТП, ожогов, падений, утоплений или других экстремал­ьных ситуаций происх­одит до 10% всех слу­чаев смерти и до 15% всех случаев инвали­дности. Поэтому важ­но в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться пани­ке, действовать быст­ро и решительно. Нео­бходимо помнить, что оказание первой мед­ицинской помощи особ­енно эффективно в те­чение первого так на­зываемого «золотого часа». Именно в этот промежуток времени функции организма че­ловека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние. Поэтому в начале 2015 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России стартов­ал проект «Научись спасать жизнь!», в ко­тором на сегодняшний день уже приняли участие, а значит, ос­воили навыки оказания первой помощи, тыс­ячи человек по всей стране. Логическим продолжением проекта стал День первой пом­ощи. В МЧС России ставку делают на учащуюся молодежь, как самую активную часть обще­ства. Именно поэтому многие мероприятия проходят с участием школьников и студент­ов. На отдельной площадке был дан старт флэшмобу по оказанию первой помощи. Планир­уется, что в этот де­нь будет установлен рекорд по самомупродолжительному провед­ению сердечно-легочн­ой реанимации в нашей стране. Для участия во флэшмобе приглашены руководители министерств и ведомст­в, известные политик­и, деятели культуры и спорта, преподават­ельский состав и сту­денту МГУ, а также все желающие.