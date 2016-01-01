День первой помощи проходит на территории МГУ
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:32
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16 мая в Москве проходит День первой помощи. Его организаторы – МЧС России и МГУ им. М.В. Ломоносова. Масштабные мероприятия проводятся на основной площадке перед главным зданием Московского университета. В них смогут принять участие и научиться оказывать первую помощь все желающие. Цель такого масштабного мероприятия – вызвать интерес населения к обучению навыкам оказания первой помощи. Любой человек, не имеющий специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений, утоплений или других экстремальных ситуаций происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. Необходимо помнить, что оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение первого так называемого «золотого часа». Именно в этот промежуток времени функции организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние. Поэтому в начале 2015 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России стартовал проект «Научись спасать жизнь!», в котором на сегодняшний день уже приняли участие, а значит, освоили навыки оказания первой помощи, тысячи человек по всей стране. Логическим продолжением проекта стал День первой помощи. В МЧС России ставку делают на учащуюся молодежь, как самую активную часть общества. Именно поэтому многие мероприятия проходят с участием школьников и студентов. На отдельной площадке был дан старт флэшмобу по оказанию первой помощи. Планируется, что в этот день будет установлен рекорд по самомупродолжительному проведению сердечно-легочной реанимации в нашей стране. Для участия во флэшмобе приглашены руководители министерств и ведомств, известные политики, деятели культуры и спорта, преподавательский состав и студенту МГУ, а также все желающие.
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