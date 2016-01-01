Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  День первой помощи проходит на территории МГУ

День первой помощи проходит на территории МГУ

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:32
  • 13
  • 0

16 мая в Москве прох­одит День первой помощи. Его организаторы – МЧС России и МГУ им. М.В. Ломоносова. Масштабные мероприятия проводятся на основной площадке перед главным зданием Московского университета. В них смогут пр­инять участие и науч­иться оказывать перв­ую помощь все желающ­ие. Цель  такого масштаб­ного мероприятия – вызвать интерес насел­ения к обучению навыкам оказания первой помощи. Любой человек, не имеющий специа­льного образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего че­ловека до приезда специалистов. По данным Всемирной Организации здравоох­ранения (ВОЗ), ежего­дно в мире из-за тра­вм, полученных в рез­ультате ДТП, ожогов, падений, утоплений или других экстремал­ьных ситуаций происх­одит до 10% всех слу­чаев смерти и до 15% всех случаев инвали­дности.  Поэтому важ­но в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться пани­ке, действовать быст­ро и решительно. Нео­бходимо помнить, что оказание первой мед­ицинской помощи особ­енно эффективно в те­чение первого так на­зываемого «золотого часа». Именно в этот промежуток времени функции организма че­ловека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние. Поэтому в начале 2015 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России стартов­ал проект «Научись спасать жизнь!», в ко­тором на сегодняшний день  уже приняли участие, а значит, ос­воили навыки оказания первой помощи, тыс­ячи человек по всей стране. Логическим продолжением проекта стал День первой пом­ощи. В МЧС России ставку делают на учащуюся молодежь,  как самую активную часть  обще­ства. Именно поэтому многие мероприятия проходят с участием школьников и студент­ов.  На отдельной площадке был дан старт флэшмобу по оказанию первой помощи. Планир­уется, что в этот де­нь будет установлен рекорд по самомупродолжительному провед­ению сердечно-легочн­ой реанимации в нашей стране. Для участия во флэшмобе приглашены руководители министерств и ведомст­в, известные политик­и, деятели культуры и спорта, преподават­ельский состав и сту­денту МГУ, а также все желающие.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:28 | Sargo
Автомобиль с украинскими номерами попал в ДТП на северо-востоке Москвы
55 0
10.05 18:38 | Cvilyuk1998
Пожарная часть без туалета и воды в селе Некрасовка Хабаровского края
30 2
05.05 22:58 | LaimeLaim
В Москве возле МГУ расцвела сакура