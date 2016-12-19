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Акция «Узнай своё давление» проходит в вестибюле станции метро «Парк культуры»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:31
  • 35
  • 1

Московский метрополитен и Департамент здравоохранения города Москвы проводят совместную акцию «Узнай своё давление», в ходе которой врачи столичных поликлиник измерят артериальное давление пассажиров. Презентация акции проходит в вестибюле станции «Парк культуры» Кольцевой линии, в ней также принимают участие исполнители проекта «Музыка в метро».

  • 35
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    15:01
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:00 http://www.mskagency.ru/materials/2666703 16.05.17
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