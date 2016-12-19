Акция «Узнай своё давление» проходит в вестибюле станции метро «Парк культуры»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:31

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Московский метрополитен и Департамент здравоохранения города Москвы проводят совместную акцию «Узнай своё давление», в ходе которой врачи столичных поликлиник измерят артериальное давление пассажиров. Презентация акции проходит в вестибюле станции «Парк культуры» Кольцевой линии, в ней также принимают участие исполнители проекта «Музыка в метро».