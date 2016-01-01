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Из-за затяжного дождя на некоторых улицах Москвы стали появляться подтопления

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:21
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Из-за затяжного дождя на некоторых улицах Москвы стали появляться подтопления.

  • 9
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