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Обзор полёта коптера DJI Mavic Pro

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:43
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Обзор полёта коптера DJI Mavic Pro над рекой Москва на Ростовской набережной. Пилот (он же спикер) Максим Кузнецов (Sargo).
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