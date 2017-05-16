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Капитальный ремонт трамвайных путей на Симферопольском бульваре

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:43
  • 14
  • 1

На Симферопольском бульваре на юге Москвы идут работы по капитальному ремонту трамвайных путей. В связи с этим на время проведения работ отменили движение трамваев маршрутов №№ 16, 49, а также ночного маршрута № 3. Для удобства пассажиров по маршруту следования трамваев был организован компенсационный маршрут автобуса № 016. В ходе капитального ремонта на участке будут заменены рельсы, а также уложены новые виброплиты, вместо устаревших бетонных плит, которые создавали неудобства для движения транспорта на пересечении с автомобильными дорогами.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:18
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:06 http://www.mskagency.ru/materials/2666771 16.05.17. Ссылка на портал добавлена.
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