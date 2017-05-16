Капитальный ремонт трамвайных путей на Симферопольском бульваре
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:43
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На Симферопольском бульваре на юге Москвы идут работы по капитальному ремонту трамвайных путей. В связи с этим на время проведения работ отменили движение трамваев маршрутов №№ 16, 49, а также ночного маршрута № 3. Для удобства пассажиров по маршруту следования трамваев был организован компенсационный маршрут автобуса № 016. В ходе капитального ремонта на участке будут заменены рельсы, а также уложены новые виброплиты, вместо устаревших бетонных плит, которые создавали неудобства для движения транспорта на пересечении с автомобильными дорогами.
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