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Момент ДТП с участием скутериста на Марксистской улице попал в объектив камеры видеонаблюдения (14.05.17)

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:10
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Кадры с уличных камер видеонаблюдения с моментом ДТП, произошедшим в центре Москвы на перекрёстке Марксистской и Абельмановской улиц 14 мая 2017 года.

На кадрах видно, как автомобильному потоку загорелся разрешающий сигнал светофора. В направлении Таганской площади начал движение водитель внедорожника "Мерседес". Со стороны Абельмановской улицы на перекрёсток справа выехал скутерист из службы доставки, водитель которого пытался проскочить уже на запрещающий сигнал светофора. После мощного удара, водителя двухколесного транспорта отбросило в сторону, а сам скутер, высекая искры протащило по проезжей части несколько десятков метров. На помощь скутеристу поспешили очевидцы, которые вызвали на место врачей, однако прибывшие на место медики, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия ничем помочь не смогли - водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшей аварии будут установлены в ходе следствия.
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