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Подтопление дороги в Челябинске

Автор:
woodman2017
Дата публикации:
18:02
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После дождя подтапливает дорогу в Челябинске. Ливнёвка не работает. У пешеходов нет возможности перейти дорогу.

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