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Обновленный подземный переход станции метро "Китай-город"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:48
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В подземном пешеходном переходе станции метро "Китай-город" готовят к открытию новые торговые павильоны.

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