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Таинства мастерской московского фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:44
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Уже в июне стартует интересный и грандиозный московский фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Журналистов провели в мастерскую и показали как создаются исторические костюмы и атрибуты для фестиваля. Был показан итальянский костюм XV века с подробным пояснением как раньше одевались знатные люди, как и что из деталей костюма крепилось. Была показана древняя обувь чем-то отдаленная похожа на современные босоножки, а также закрытые туфли того времени. Автор идеи "Времен и эпох" Алексей Овчаренко озвучил каким будет фестиваль в Москве. Будут показаны 12 эпох, в столицу приедут реконструкторы из 22 стран мира, много интересного ожидает горожан и гостей столицы не только в парках (Царицыно и Коломенское), но и в центральной части города. Где все желающие смогут поучаствовать в сражениях, познакомиться с разными эпохами поближе. Крупнейшими объектами фестиваля станут полноразмерная копия Албазинского острога, кавалькада Екатерины Великой, артиллерийский бастион Севастополя времен Крымской войны и турнир реконструкторов-фехтовальщиков, в котором примут участие 150 сильнейших бойцов мира. Фестиваль будет проходить с 1-го по 12 июня ежедневно.

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