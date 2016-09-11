Парковку у жилого дома оцепили на юге Москвы из-за подозрительного авто
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 18:43
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В полицию обратились жители дома номер 50 по Кавказскому бульвару и сообщили о том, что во дворе дома долгое время стоит припаркованный автомобиль ГАЗель, в кузов которого днем неизвестные забросили различные предметы. На место выехали полицейские, кинологи и пожарные. В ходе проверки автомобиля и ближайшей к нему территории взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако оцепление снято не было, ведется дальнейшая проверка машины.
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