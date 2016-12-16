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Работы по благоустройству Гоголевского бульвара в рамках программы "Моя улица".

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:46
  • 17
  • 1

Работы по благоустройству Гоголевского бульвара в рамках программы "Моя улица".

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    21:01
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:15 http://www.mskagency.ru/materials/2666841 16.05.17. Ссылка на портал добавлена.
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