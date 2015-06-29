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В Елабуге на Окружном шоссе образовался огромный провал грунта

Автор:
Линар Исмагилов
Дата публикации:
20:47
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  • 1

В Елабуге на Окружном шоссе образовался огромный провал грунта.

  • 8
  • 1

Комментарии (1)

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