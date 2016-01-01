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Дорожный трафик в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:47
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Специалисты ЦОДД отметили, что, вследствие ухудшения погодных условий, ситуация на дорогах может серьезно осложниться в вечерний час пик – с 17:00 до 21:00. Согласно прогнозам, заторы на автомагистралях столицы могут достичь отметки в 8–9 баллов. Особенно сложно будет двигаться из Москвы в сторону области по Варшавскому, Каширскому и Щелковскому шоссе, а также по проспекту Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение в центре города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце будет затруднено из-за работ по программе благоустройства .

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