Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  К вечеру в Москве опять пошел дождь

К вечеру в Москве опять пошел дождь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:46
  • 7
  • 0

К вечеру в Москве опять пошел дождь.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
20:56 | Palmov
В районе Бибирево в Москве в дождь укладывали асфальт
23 0
18:02 | woodman2017
Подтопление дороги в Челябинске