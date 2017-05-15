Разбитая дорога в Ступинском районе Московской области

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В Московской области замечена дорога с глубокими ямами. Она находится на 71 трассы М4 "Дон" при следовании в сторону Москвы. Ямы расположены на съезде с платного участка М4 на бесплатное Каширское шоссе. Замечено штук 5 ям, глубиной по 7 см. Длина даже не поддаётся измерениям. Глядя на некоторые ямы можно узнать, сколько слоёв асфальта уложили дорожники. Дорога находится на территории Ступинского района. Администрация района указала, что дорога относится к федеральному уровню и за её состояние отвечает Автодор. Уже год, как дыры растут и в ширь, и в глубь. Рядом с ямами на газоне лежит куча автомобильных колпаков. Водители пробивают себе колёса. Предпочтительно, в тёмное время суток, когда ям не видно.