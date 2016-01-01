Один человек погиб и 8 спасены при пожаре на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 16.05 23:19

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Восемь человек были спасены при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Возгорание произошло в доме 17 по улице Мусы Джалиля. К приезду на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон квартир на 12-м этаже шел дым. В ходе тушения возгорания огнеборцы спасли 8 человек - пятерых с горящего этажа и трех с помощью автолестницы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. В ходе тушения в горящей комнате было обнаружено тело погибшего. Все обстоятельства случившегося выясняются.