Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы вечером снова пошёл дождь

На востоке столицы вечером снова пошёл дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16.05 23:59
  • 8
  • 0

Дождь был утром, днём не было, но было холодно. Вечером снова пошёл дождь, при том не слабый.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
16.05 23:19 | denis947
Один человек погиб и 8 спасены при пожаре на юге Москвы
12 0
16.05 23:11 | Konstantin Matranyk
Подтопление дорог в Краснодаре после дождя
28 0
16.05 15:21 | Uwis
Из-за затяжного дождя на некоторых улицах Москвы стали появляться подтопления
26 1
16.05 12:10 | Uwis
Все утро в Москве идет дождь