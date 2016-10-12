Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  У Храма Христа Спасителя идет подготовка к установке монумента "Воссоединение"

У Храма Христа Спасителя идет подготовка к установке монумента "Воссоединение"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:33
  • 11
  • 0

У Храма Христа Спасителя идет подготовка к установке монумента "Воссоединение" в память об историческом событии, положившем конец разделению Русской Церкви в XX веке, — подписании 17 мая 2007 года в Москве Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью. В композиции из бронзы запечатлены приснопамятные Патриарх Алексий II и митрополит Лавр, держащие в руках Храм Христа Спасителя.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
01:23 | Sargo
В Москве ночью идёт дождь
8 0
01:22 | Uwis
Работы по благоустройству улицы Большая Лубянка
33 0
19.04 22:50 | Uwis
Праздничное убранство Храма Христа Спасителя в Москве
88 3
12.10.2016 23:26 | Uwis
Монтаж памятника князю Владимиру на Боровицкой площади начнется 16 октября