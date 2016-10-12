У Храма Христа Спасителя идет подготовка к установке монумента "Воссоединение"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:33
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У Храма Христа Спасителя идет подготовка к установке монумента "Воссоединение" в память об историческом событии, положившем конец разделению Русской Церкви в XX веке, — подписании 17 мая 2007 года в Москве Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью. В композиции из бронзы запечатлены приснопамятные Патриарх Алексий II и митрополит Лавр, держащие в руках Храм Христа Спасителя.
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