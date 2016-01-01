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снегопад в Томске!

Автор:
yulia-dobraya
Дата публикации:
06:35
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сибиряки привыкли к суровому климату и их ничем не удивишь, но нынешняя весна, по календарю уже плавно переходящая в лето, а по факту никак не может избавиться от зимы.

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Комментарии (0)

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