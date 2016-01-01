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Майский снег в Томске

Автор:
tomih70rus
Дата публикации:
06:32
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  • 0

Выпал снег в Томске 17 мая.

  • 14
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Комментарии (0)

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