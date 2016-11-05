Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад на трассе Барнаул-Новосибирск

Снегопад на трассе Барнаул-Новосибирск

Автор:
alexbobina
Дата публикации:
06:34
  • 13
  • 0

Сегодня утром около 9:00 на участке трассы между городами Барнаул и Новосибирск в районе населенного пункта Иститим начался сильный снегопад. При температуре 2', снег таял только на поверхности дороги, вся зелень была скрыта под слоем снега. Видимость плохая. Спустя час снегопад немного поутих, но пока не прекратился. В самом же Новосибирске снегопад снова усилился, снег падает крупными хлопьями. Разительный контраст со вчерашним днем, когда было солнечно, ясно, сухо и более 20'.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
06:52 | SergTom
17 мая 2017 в Томске идёт снег
10 0
06:48 | igor4ela
Снегопад в Сибири 17 мая
107 1
05.11.2016 18:36 | Torion_NSK
Укладка асфальта в метель на трассе М52 между городами Бердск и Искитим