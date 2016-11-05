Снегопад на трассе Барнаул-Новосибирск

Автор: alexbobina Дата публикации: 06:34

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Сегодня утром около 9:00 на участке трассы между городами Барнаул и Новосибирск в районе населенного пункта Иститим начался сильный снегопад. При температуре 2', снег таял только на поверхности дороги, вся зелень была скрыта под слоем снега. Видимость плохая. Спустя час снегопад немного поутих, но пока не прекратился. В самом же Новосибирске снегопад снова усилился, снег падает крупными хлопьями. Разительный контраст со вчерашним днем, когда было солнечно, ясно, сухо и более 20'.