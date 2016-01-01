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Отремонтированные дороги Тулы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:32
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  • 0

Добрый день ! Очень очень , Вас прошу выложить данное видео . Обратились с официальным обращением по ремонту дороги , а как оказалось они сделаны в марте - апреле 2017.

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Комментарии (0)

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