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Сильный ливень с порывистым ветром прошёл в Бишкеке

Автор:
oleshka999
Дата публикации:
12:48
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Сильный ливень с порывистым ветром прошёл в Бишкеке.

  • 12
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