Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снежная буря обрушилась в Югре

Снежная буря обрушилась в Югре

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:37
  • 15
  • 0

В Юрге 17 мая обрушилась снежная буря.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11:48 | Uwis
Пасмурная погода, низкая облачность и порывистый ветер ожидают сегодня москвичей
22 0
10:14 | romanmesherskiy
Снег прошёл в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
15 0
10:21 | Vorobei
Град прошёл в городе Саяногорске Республики Хакасия
16 0
10:12 | Mehanik142
Снегопад в Кемеровской области
39 0
27.01 09:33 | megion
В Мегионе убирают снег в -30С