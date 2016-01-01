Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в Кемеровской области

Снегопад в Кемеровской области

Автор:
Mehanik142
Дата публикации:
10:12
  • 16
  • 0

Снегопад в Кемеровской области 17 мая 2017 года.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11:48 | Uwis
Пасмурная погода, низкая облачность и порывистый ветер ожидают сегодня москвичей
15 0
10:37 | Аноним
Снежная буря обрушилась в Югре
22 0
10:14 | romanmesherskiy
Снег прошёл в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
44 1
23.04 21:57 | gitxoroshco
Нашествие клещей в Омской области