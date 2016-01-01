Разбитая дорога на деревню Кундыш в Республике Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 13:10

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К деревне Кундыш ведут две дороги ,идущие с дороги Килемары-Кумья. Протяженность подъездов к деревне около 500 метров. Данные отрезки дороги находятся в ужасном состоянии и 10 машин шлака которые обещают местным жителям не спасут ситуацию. В распутицу проезд в деревню становиться просто невозможен. Да и по самой деревне проехать очень тяжело. Жители обустраивают эту дорогу кто чем может. Это в основном попросту укладка дороги мусором.