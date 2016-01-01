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Снегопад прошёл в городе Белово Кемеровской области

Автор:
Наталья Филиппенко
Дата публикации:
13:19
  • 11
  • 0

Снегопад прошёл в городе Белово Кемеровской области.

  • 11
  • 0

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