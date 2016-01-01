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В Московском зоопарке открылась выставка о столичных голубях

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:51
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17 мая в центре Москвы, в столичном зоопарке открылась выставка "Голуби Московского зоопарка". К открытию выставки приурочена акция "Птичья фамилия": посетители с фамилиями, которые связаны с птицами, смогут купить входной билет с 40-процентной скидкой.

На выставке "Голуби Московского зоопарка" впервые показали узбекского космоногого голубя породы капкан-чинны. Особенность этой птицы в том, что при полете она может зависать. К тому же, у этой породы необычный окрас. Основной цвет оперения – белый, а на голове и шее асимметрично разбросаны красные перья. Также гости выставки увидят более 20 отечественных и зарубежных пород домашних голубей.

Интервью: Ольга Вайншток - пресс-секретарь Московского зоопарка.

Александр Гашинский - кипер Московского зоопарка.
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