В Московском зоопарке открылась выставка о столичных голубях

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:51

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185866

17 мая в центре Москвы, в столичном зоопарке открылась выставка "Голуби Московского зоопарка". К открытию выставки приурочена акция "Птичья фамилия": посетители с фамилиями, которые связаны с птицами, смогут купить входной билет с 40-процентной скидкой.На выставке "Голуби Московского зоопарка" впервые показали узбекского космоногого голубя породы капкан-чинны. Особенность этой птицы в том, что при полете она может зависать. К тому же, у этой породы необычный окрас. Основной цвет оперения – белый, а на голове и шее асимметрично разбросаны красные перья. Также гости выставки увидят более 20 отечественных и зарубежных пород домашних голубей.Интервью: Ольга Вайншток - пресс-секретарь Московского зоопарка.Александр Гашинский - кипер Московского зоопарка.