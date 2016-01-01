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Разбитая дорога в Новосибирске

Автор:
Alex1984vvv
Дата публикации:
15:32
  • 17
  • 0

Не возможно проехать по ул. Военный городок в городе Новосибирск. Яма на яме.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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