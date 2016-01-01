На Хорошёвском шоссе в Москве автомобиль "Крайслер" облили краской, поцарапали и проткнули все колёса

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На Хорошёвском шоссе автомобиль "Крайслер" облили краской и поцарапали, а также прокололи все 4 колеса. Потерпевший владелец иномарки подозревает людей, с которыми есть давний конфликт на работе. Владелец написал заявление в полицию. На место инцидента выезжал эксперт-криминалист. Что примечательно, у соседнего подъезда немного поцарапали водительскую дверь автомобиля "Шкода Йетти", её хозяин также намерен обратиться в полицию и запросить видео с камер наблюдения. Повезло, что данный автомобиль "Шкода Йетти" как раз стоял в зоне видимости видеокамер.