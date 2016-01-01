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Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю с грузовика на Хорошёвском шоссе

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:11
  • 4
  • 1

Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю с грузовика на Хорошёвском шоссе.

  • 4
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    15:14
    Хорошёвское шоссе никогда не находилось на западе Москвы, это север.
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