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Снегопад в городе Прокопьевске Кемеровской области

Автор:
Ser_Golubtsov
Дата публикации:
15:53
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Активный холодный фронт прошел 17 мая по территории Западной Сибири, вызвав снегопады и метели. Больше всего снега наблюдалось в более северных районах (Новосибирская, Томская, север Кемеровской области). За сегодня наблюдался обратный ход температуры. Ночью было около +10, а днем термометры едва дотянулись до +1 градуса. Снегопады и ночные заморозки в такое позднее время губительны тем, что большинство растений уже распустились и пустились в цвет. Так, в Прокопьевске уже вовсю цветет черёмуха, яблоня, груша, вишня, смородина. К счастью похолодание продлится недолго, и к пятнице температура должна вернуться к норме.

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