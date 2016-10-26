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Снег 17 мая в Кузбассе

Автор:
Шевченко Владимир
Дата публикации:
19:33
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17 мая в Кузбассе выпал 30 см.

  • 10
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Комментарии (0)

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