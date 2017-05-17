Едкий дым над Томском (ООО "Томскнефтехим" сжигают открытым способом этилен)

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Томская область, город Томск, Кузовлевский тракт, 2-202. Едкий дым над Томском (ООО "Томскнефтехим" сжигают открытым способом этилен). Начали сжигать с утра 17.05.2017г., к вечеру сжигание усилили в несколько раз. Позвонили в МЧС, думали пожар. Там ответили что горит этилен, но судя по дыму, не похоже на этилен, т.к. при горении этилена на открытом воздухе он сгорает с образованием углекислого газа и воды. Так же в МЧС отметили, что данный процесс регламентирован техническим регламентом на данном предприятии и согласован с МЧС, данная процедура предусматривает сжигание этилена 1 раз в 10 лет, по поводу едкости дыма ответили, что в МЧС по г. Томску не располагают лабораторией по исследованию воздуха и продуктов горения и рекомендовали с этим вопросом обратиться в Росспотребнадзор.