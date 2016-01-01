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Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт в ближайшие выходные

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:13
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⚠️ Внимание ⚠️ Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют на ремонт 21 мая.

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