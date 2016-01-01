Как губят природу и убивают экологию в Нижнем Новгороде

Автор: Алексей Дата публикации: 17.05 23:32

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На улице Комсомольской Автозаводского района Нижнего Новгорода на территории ГПК-13 " Чайка" находится пожарный водоём. Происходит захламление пожарного водоёма промышленными и бытовыми отходами с последующим захоронением этих материалов с применением тяжелой техники при прямом попустительстве руководящего состава правления кооператива. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил противопожарной безопасности и моральных принципов сохранения экологии на лицо.