Мусорная свалка ГК АВТО в городе Уфе

Автор: AlexSamoilov Дата публикации: 00:50

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Недалеко от дома 18/3 по Уфимскому шоссе в г. Уфе есть небольшой участок земли, который никому не нужен. Его не видно с дороги, зато из окон дома отлично видна свалка мусора, по большей части организованная гаражным кооперативом "АВТО". На неоднократные обращения в Администрацию Октябрьского района города Уфы с заявлениями о приведении этой территории в порядок получаем отписки. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности ГК "АВТО" и заставить навести порядок, администрация Октябрьского района "кормит обещаниями" третий год.