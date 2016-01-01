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Ямочный ремонт дорог в Калининграде

Автор:
romario1982
Дата публикации:
17.05 23:04
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  • 0

Так в преддверии ЧМ 2018 ремонтируют дороги в Калининграде.

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Комментарии (0)

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