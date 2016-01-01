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Работы в парке "Зарядье" по формированию четырех климатических зон

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.05 23:48
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Парк «Зарядье» - масштабный проект по созданию у стен Кремля уникального общественного пространства для отдыха, культурного досуга и развлечения детей и взрослых. «Зарядье» станет островком живой природы в самом сердце столичного мегаполиса. Зеленое пространство парка разделят на четыре климатических зоны с характерным составом почв и растений - смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Рельеф парка будет очень активным, со спусками и подъемами. Климатические зоны террасами спустятся от Варварки к Москворецкой набережной, а посетители парка«Зарядье» смогут увидеть климатическую структуру нашей Родины в миниатюре.

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