Не дорога, а одна сплошная пробка. Направление на Кириши

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 00:00

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Дорога в Новгородской области, по которой можно проехать в Кириши со стороны трассы М10, начинается в посёлке Зуево. Этот участок был лидером голосования на сайте Карта убитых дорог, и дорога действительно жизненно необходима. По ней ежедневно проезжает большой транспортный поток как легковых, так и грузовых автомобилей. Покрытие давно разрушено, а на пути встречаются огромные ямы и провалы. Кромка покрытия разрушена и переходит в опасную обочину, особенно в районе путепровода. Судя по количеству запчастей, болтов, гаек и элементов подвески, здесь часто случаются аварии. На путепроводе движение транспорта замирает, образуя огромные пробки - двигаться с более высокой скоростью на данном участке опасно. Жители неоднократно обращались в органы власти по этой дороге, но получали отписки.