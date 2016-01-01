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Премьерный показ нового спектакля по одноименному рассказу А.П. Чехова «Тина» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:08
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В Москве в Доме музыки состоялся премьерный показ нового спектакля по одноименному рассказу А.П. Чехова «Тина» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Режиссер дипломной постановки – актер, режиссер, педагог Александр Коручеков.

Одноактный спектакль рассказывает историю любви поручика Сокольского к молодой еврейке, наследнице богатого владельца водочного завода, беззастенчиво использующей женское обаяние для обмана своих кредиторов.

"Тина"-это жизненная история , которая начинается позитивно и заканчивается не так уж и лучезарно. Фантазийный сюжет погружает зрителя в провинциальную жизнь, показывая её быт и "развлечения" , как любовные страсти и переживания затягивают героев в "тину".
Мир не может состоять только из добродетелей, есть и негодяи, и негодяйки, идеалов не существует и сам человеческий мир несовершенен. Как считал А.П. Чехов, художественная литература - это инструмент показать читателю настоящую жизнь, какая она есть на самом деле - безусловная и честная.


Композитор – Пётр Налич поделился своими мироощущениями, как была написана музыка к спектаклю "Тина".

Н.С. Михалков ответил на вопросы журналистов: из чего состоит актерское мастерство, как актер вживается в роль, чтобы зритель увидел замечательную игру и погрузился полностью в произведение. Как происходит обучение в Академии кинематографического и театрального искусства. Как тонка грань между талантом и просто заученными действиями.
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