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В Водоотводный канал в центре столицы сливается грязная жижа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:21
  • 17
  • 0

В районе Шлюзовой набережной в Водоотводный канал в центре Москвы сливается грязная жижа странной консистенции.

  • 17
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