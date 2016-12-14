Викторию амазонскую, самую большую кувшинку в мире, можно увидеть в «Аптекарском огороде»

Автор: Uwis Дата публикации: 00:29

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Самую большую кувшинку в мире в стадии активного роста можно увидеть в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — викторию амазонскую (Victoria amazonica) пересадили в тропический бассейн в Викторной оранжерее. Ещё более десятка подростков виктории остаются расти в закрытой коллекционной оранжерее. В «Аптекарском огороде» верят, что уникальная кувшинка расцветёт уже этим летом.