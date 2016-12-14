Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Викторию амазонскую, самую большую кувшинку в мире, можно увидеть в «Аптекарском огороде»

Викторию амазонскую, самую большую кувшинку в мире, можно увидеть в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:29
  • 12
  • 0

Самую большую кувшинку в мире в стадии активного роста можно увидеть в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — викторию амазонскую (Victoria amazonica) пересадили в тропический бассейн в Викторной оранжерее. Ещё более десятка подростков виктории остаются расти в закрытой коллекционной оранжерее. В «Аптекарском огороде» верят, что уникальная кувшинка расцветёт уже этим летом.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
00:21 | LaimeLaim
В Водоотводный канал в центре столицы сливается грязная жижа
13 0
00:18 | LaimeLaim
Благоустройство Садового кольца в районе Павелецкого вокзала
28 0
15.05 20:16 | Uwis
Выставка «Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев» проходит в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
18 0
14.12.2016 01:13 | Uwis
Викторная оранжерея с тропическими кувшинками в "Аптекарском огороде"