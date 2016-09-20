Дорожные заплатки в Великом Новгороде, которые несложно оторвать руками

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 00:31

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Среди дорог из «Народного рейтинга» сайта «Карта убитых дорог», максимальное количество голосов набрал Колмовский мост, за него проголосовало 62 человека. Так пишут про него на сайте: «Колмовский мост - это головная боль автомобилистов Великого Новгорода. Если сегодня ямы заделали, значит через неделю они появятся снова. Проблема в отсутствии гидроизоляции, но водителям от этого не легче. Стараюсь не ездить по этому мосту. За месяц погнул диск и разорвал на нем колесо. Новые ямы появляются за сутки. Только залатают, на следующий день новая яма. Необходим капитальный ремонт». Качество ямочного ремонта оценил главный инженер инспекции, Николай Мельков – заплатку из битума на Колмовском мосту можно было легко оторвать рукой от поверхности. Как оказалось, она была уложена на слой грязи и не держалась. Как ответила главный специалист отдела благоустройства городского комитета по ЖКХ Екатерина Михайлова, «Эту работу никто не принимал. Вполне возможно битум просто упал с машины во время проведения ремонта». Что ж, это могло бы сойти за ответ, если бы другие заплатки на мосту держались, но нет – ямочный ремонт не приживается и тому подтверждение многочисленные ямы и нагромождение заплаток. Но был и обнадеживающий ответ: «в этом году будет подготавливаться проектно-сметная документация и при наличии финансирования, Колмовский мост будет капитально отремонтирован в 2018 году», - такой ответ дала Екатерина Михайлова.